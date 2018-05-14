ПРОМІНВЕСТБАНК

Аlександр написав:Для валюты и текущего счета есть места и по интересней с вкусным кешбеком. А сюда только гривну. Я о БС в целом.
Например?
На криптобиржевых горках зарабатываете 1 - 4% за несколько часов, инвестировав небольшую сумму, например, $500 и менее, чтобы можно было сразу на всю сумму оперативно прикупить криптовалюту, когда начинается ее рост, допустим, с $700 / ETH. А затем через 0.5 - 2 часа (столько времени продолжается восходящая или нисходящая горка), ее также оперативно продать, зафиксировав прибыль, допустим по $715 / ETH. Потом, переждав нисходящую горку, опять прикупить крипту... Эта схема хороша с относительно небольшими суммами. Если же в кошельке уже несколько тысяч долларов, то тогда зарабатываете либо: 1. На тренде, пытаясь его предугадать. Например, прикупили по $700 / ETH на $3000 из расчета роста до $750 / ETH по итогам дня со всеми взлетами и падениями. Или же до $850 по итогам недели. 2. Переходите на более крупную биржу.
А за труды праведные получаете ежедневный cash back в зависимости от объема торгов (не менее $100 000 за 30 дней) и типа Taker - Maker (шухер - мухер). Например, за день объем торгов составил $4000 по типу Maker. Соответственно cash back составит 10% от комиссии за сделки в 0.2% с $4000 или же $4000 x 0.002% x 0.1% = $0.8.
finfen написав:"А сюда только гривну."
Всю полученную прибыль можно хранить в биржевых кошельках, выводя по мере необходимости через платежную систему в зависимости от коньюктуры биржи: В гривне на ПИБовскую карту, когда криптовалюта в гривне стоит выше, чем в долларах. Например, этой зимой биткоин, эфир в гривне был на 5 - 17% дороже, чем в долларах или же дополнительно + 5 - 17% при тогдашнем курсе 28 UAH / USD. В долларах или евро на гибралтарскую банковскую карту MasterCard Debit, когда криптовалюта в гривне стоит ниже, чем в долларах (на 2 - 6%% в марте, апреле) или же при поездках за рубеж.
finfen написав:Как стабильность банка на данный момент?
apollo написав:Саша очень красиво чешет как про "4% за несколько часов в крипте",
Для apollo на печи:
Без труда нема плода. Якось один чоловік почастував вовка хлібом. - Ну й смачний хліб! — похвалив вовк. А потім і питає: - Де ж ти його взяв? - Та де взяв! Землю виорав. - І це все? - Та ні, - відповів чоловік, - потім я посіяв жито. - І вже маєш хліб? - радісно вигукнув вовк. - Та ні, - каже чоловік, - потім чекав, поки жито зійшло.
Вчера 4% зiйшли в течение 1 часа.
apollo написав:так и про возможность пользоваться АдвКэшем в Украине. Хороший мальчик. Фантазёр.
- Потім я його... А с чего ты решил, что Advanced Cash здесь невозможно воспользоваться
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Аlександр написав:А с чего ты решил, что Advanced Cash здесь невозможно воспользоваться
Чего там решать - дичайшие тарифы, сводящие на нет всю затею. В ту же степь и прочие пайониры и пайеры (кто из них, вроде, уже отбросил копыта). 4% за день - реальная ситуация, было и более 10%, но тут надо добавлять "в случае удачного стечения обстоятельств", и вероятность сделать за несколько часов ту же цифру с минусом - не меньше.
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Аlександр написав:А с чего ты решил, что Advanced Cash здесь невозможно воспользоваться
Чего там решать - дичайшие тарифы, сводящие на нет всю затею. В ту же степь и прочие пайониры и пайеры (кто из них, вроде, уже отбросил копыта). 4% за день - реальная ситуация, было и более 10%, но тут надо добавлять "в случае удачного стечения обстоятельств", и вероятность сделать за несколько часов ту же цифру с минусом - не меньше.
Може Аlександр конкретизує звідки і куди кидав через цю контору?