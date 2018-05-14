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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1898189919001901

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 383
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
72
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:09

  Faceless написав:
  Аlександр написав:А с чего ты решил, что Advanced Cash здесь невозможно воспользоваться

Чего там решать - дичайшие тарифы, сводящие на нет всю затею. В ту же степь и прочие пайониры и пайеры (кто из них, вроде, уже отбросил копыта).

Тарифы самые обычные при вводе / выводе денег на разные платежные системы. Или Вы собираетесь на криптобирже вклад размещать под 3% годовых? :lol: :oops:
  Faceless написав:4% за день - реальная ситуация, было и более 10%, но тут надо добавлять "в случае удачного стечения обстоятельств", и вероятность сделать за несколько часов ту же цифру с минусом - не меньше.

Я и ведь сразу и сказал, на горках с относительно небольшими суммами под личным контролем, а не с угадайками-трендами.
  Квесторе_поверніться написав:Може Аlександр конкретизує звідки і куди кидав через цю контору?

На биржу заводил напрямую с ПИБовской карты, зачисление мгновенно. Advanced Cash рассматриваю всего лишь одним из вариантов вывода средств. Если Вам действительно интересно, то сначала просто зарегистрируйтесь, чтобы я мог предметно рассказать что к чему. В личке.
Востаннє редагувалось Аlександр в Вів 15 тра, 2018 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:11

  Аlександр написав:
  Faceless написав:
  Аlександр написав:А с чего ты решил, что Advanced Cash здесь невозможно воспользоваться

Чего там решать - дичайшие тарифы, сводящие на нет всю затею. В ту же степь и прочие пайониры и пайеры (кто из них, вроде, уже отбросил копыта).

Тарифы самые обычные при вводе / выводе денег на разные платежные системы. Или Вы собираетесь на криптобирже вклад размещать под 3% годовых? :lol: :cry:
  Faceless написав:4% за день - реальная ситуация, было и более 10%, но тут надо добавлять "в случае удачного стечения обстоятельств", и вероятность сделать за несколько часов ту же цифру с минусом - не меньше.

Я и ведь сразу и сказал, на горках с относительно небольшими суммами под личным контролем, а не с угадайками-трендами.
  Квесторе_поверніться написав:Може Аlександр конкретизує звідки і куди кидав через цю контору?

На биржу заводил напрямую с ПИБовской карты, зачисление мгновенно. Advanced Cash рассматриваю всего лишь одним из вариантов вывода средств. Если Вам действительно интересно, то сначала просто зарегистрируйтесь, чтобы я мог предметно рассказать что к чему. В личке.

1) Для этого есть целая специальная ветка
2) Вопрос обгрызли уже раз сто
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1 ... 1898189919001901
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