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банках (гарне і погане) / ПРОМІНВЕСТБАНК ПРОМІНВЕСТБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1898189919001901 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 383 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 103 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 66 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 72 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 18% 68 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 74 Всього голосів : 383 Додано: Вів 15 тра, 2018 16:09 Faceless написав: Аlександр написав: А с чего ты решил, что Advanced Cash здесь невозможно воспользоваться А с чего ты решил, что Advanced Cash здесь невозможно воспользоваться

Чего там решать - дичайшие тарифы, сводящие на нет всю затею. В ту же степь и прочие пайониры и пайеры (кто из них, вроде, уже отбросил копыта). Чего там решать - дичайшие тарифы, сводящие на нет всю затею. В ту же степь и прочие пайониры и пайеры (кто из них, вроде, уже отбросил копыта).

Тарифы самые обычные при вводе / выводе денег на разные платежные системы. Или Вы собираетесь на криптобирже вклад размещать под 3% годовых?

Faceless написав: 4% за день - реальная ситуация, было и более 10%, но тут надо добавлять "в случае удачного стечения обстоятельств", и вероятность сделать за несколько часов ту же цифру с минусом - не меньше. 4% за день - реальная ситуация, было и более 10%, но тут надо добавлять "в случае удачного стечения обстоятельств", и вероятность сделать за несколько часов ту же цифру с минусом - не меньше.

Я и ведь сразу и сказал, на горках с относительно небольшими суммами под личным контролем, а не с угадайками-трендами.

Квесторе_поверніться написав: Може Аlександр конкретизує звідки і куди кидав через цю контору? Може Аlександр конкретизує звідки і куди кидав через цю контору?

На биржу заводил напрямую с ПИБовской карты, зачисление мгновенно. Advanced Cash рассматриваю всего лишь одним из вариантов вывода средств. Если Вам действительно интересно, то сначала просто зарегистрируйтесь, чтобы я мог предметно рассказать что к чему. В личке. Тарифы самые обычные при вводе / выводе денег на разные платежные системы. Или Вы собираетесь на криптобирже вклад размещать под 3% годовых?Я и ведь сразу и сказал, на горках с относительно небольшими суммами под личным контролем, а не с угадайками-трендами.На биржу заводил напрямую с ПИБовской карты, зачисление мгновенно. Advanced Cash рассматриваю всего лишь одним из вариантов вывода средств. Если Вам действительно интересно, то сначалачтобы я мог предметно рассказать что к чему. В личке. Востаннє редагувалось Аlександр в Вів 15 тра, 2018 16:12, всього редагувалось 1 раз. Аlександр Повідомлень: 2973 З нами з: 10.04.08 Подякував: 101 раз. Подякували: 192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 тра, 2018 16:11 Аlександр написав: Faceless написав: Аlександр написав: А с чего ты решил, что Advanced Cash здесь невозможно воспользоваться А с чего ты решил, что Advanced Cash здесь невозможно воспользоваться

Чего там решать - дичайшие тарифы, сводящие на нет всю затею. В ту же степь и прочие пайониры и пайеры (кто из них, вроде, уже отбросил копыта). Чего там решать - дичайшие тарифы, сводящие на нет всю затею. В ту же степь и прочие пайониры и пайеры (кто из них, вроде, уже отбросил копыта).

Тарифы самые обычные при вводе / выводе денег на разные платежные системы. Или Вы собираетесь на криптобирже вклад размещать под 3% годовых?

Faceless написав: 4% за день - реальная ситуация, было и более 10%, но тут надо добавлять "в случае удачного стечения обстоятельств", и вероятность сделать за несколько часов ту же цифру с минусом - не меньше. 4% за день - реальная ситуация, было и более 10%, но тут надо добавлять "в случае удачного стечения обстоятельств", и вероятность сделать за несколько часов ту же цифру с минусом - не меньше.

Я и ведь сразу и сказал, на горках с относительно небольшими суммами под личным контролем, а не с угадайками-трендами.

Квесторе_поверніться написав: Може Аlександр конкретизує звідки і куди кидав через цю контору? Може Аlександр конкретизує звідки і куди кидав через цю контору?

На биржу заводил напрямую с ПИБовской карты, зачисление мгновенно. Advanced Cash рассматриваю всего лишь одним из вариантов вывода средств. Если Вам действительно интересно, то сначала просто зарегистрируйтесь, чтобы я мог предметно рассказать что к чему. В личке. Тарифы самые обычные при вводе / выводе денег на разные платежные системы. Или Вы собираетесь на криптобирже вклад размещать под 3% годовых?Я и ведь сразу и сказал, на горках с относительно небольшими суммами под личным контролем, а не с угадайками-трендами.На биржу заводил напрямую с ПИБовской карты, зачисление мгновенно. Advanced Cash рассматриваю всего лишь одним из вариантов вывода средств. Если Вам действительно интересно, то сначалачтобы я мог предметно рассказать что к чему. В личке.

1) Для этого есть целая специальная ветка

2) Вопрос обгрызли уже раз сто 1) Для этого есть целая специальная ветка2) Вопрос обгрызли уже раз сто http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia Faceless

Модератор Повідомлень: 20686 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1071 раз. Подякували: 4591 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1898189919001901 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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