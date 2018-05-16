ПРОМІНВЕСТБАНК

Аlександр написав:А с чего ты решил, что Advanced Cash здесь невозможно воспользоваться
Чего там решать - дичайшие тарифы, сводящие на нет всю затею. В ту же степь и прочие пайониры и пайеры (кто из них, вроде, уже отбросил копыта).
Тарифы самые обычные при вводе / выводе денег на разные платежные системы. Или Вы собираетесь на криптобирже вклад размещать под 3% годовых?
Faceless написав:4% за день - реальная ситуация, было и более 10%, но тут надо добавлять "в случае удачного стечения обстоятельств", и вероятность сделать за несколько часов ту же цифру с минусом - не меньше.
Я и ведь сразу и сказал, на горках с относительно небольшими суммами под личным контролем, а не с угадайками-трендами.
Квесторе_поверніться написав:Може Аlександр конкретизує звідки і куди кидав через цю контору?
На биржу заводил напрямую с ПИБовской карты, зачисление мгновенно. Advanced Cash рассматриваю всего лишь одним из вариантов вывода средств. Если Вам действительно интересно, то сначала просто зарегистрируйтесь, чтобы я мог предметно рассказать что к чему. В личке.
Востаннє редагувалось Аlександр в Вів 15 тра, 2018 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Аlександр написав:А с чего ты решил, что Advanced Cash здесь невозможно воспользоваться
Чего там решать - дичайшие тарифы, сводящие на нет всю затею. В ту же степь и прочие пайониры и пайеры (кто из них, вроде, уже отбросил копыта).
Тарифы самые обычные при вводе / выводе денег на разные платежные системы. Или Вы собираетесь на криптобирже вклад размещать под 3% годовых?
Faceless написав:4% за день - реальная ситуация, было и более 10%, но тут надо добавлять "в случае удачного стечения обстоятельств", и вероятность сделать за несколько часов ту же цифру с минусом - не меньше.
Я и ведь сразу и сказал, на горках с относительно небольшими суммами под личным контролем, а не с угадайками-трендами.
Квесторе_поверніться написав:Може Аlександр конкретизує звідки і куди кидав через цю контору?
На биржу заводил напрямую с ПИБовской карты, зачисление мгновенно. Advanced Cash рассматриваю всего лишь одним из вариантов вывода средств. Если Вам действительно интересно, то сначала просто зарегистрируйтесь, чтобы я мог предметно рассказать что к чему. В личке.
1) Для этого есть целая специальная ветка 2) Вопрос обгрызли уже раз сто
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