ПРОМІНВЕСТБАНК

Аlександр написав:А с чего ты решил, что Advanced Cash здесь невозможно воспользоваться
Чего там решать - дичайшие тарифы, сводящие на нет всю затею. В ту же степь и прочие пайониры и пайеры (кто из них, вроде, уже отбросил копыта).
Тарифы самые обычные при вводе / выводе денег на разные платежные системы. Или Вы собираетесь на криптобирже вклад размещать под 3% годовых?
Faceless написав:4% за день - реальная ситуация, было и более 10%, но тут надо добавлять "в случае удачного стечения обстоятельств", и вероятность сделать за несколько часов ту же цифру с минусом - не меньше.
Я и ведь сразу и сказал, на горках с относительно небольшими суммами под личным контролем, а не с угадайками-трендами.
Квесторе_поверніться написав:Може Аlександр конкретизує звідки і куди кидав через цю контору?
На биржу заводил напрямую с ПИБовской карты, зачисление мгновенно. Advanced Cash рассматриваю всего лишь одним из вариантов вывода средств. Если Вам действительно интересно, то сначала просто зарегистрируйтесь, чтобы я мог предметно рассказать что к чему. В личке.
Востаннє редагувалось Аlександр в Вів 15 тра, 2018 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Аlександр написав:А с чего ты решил, что Advanced Cash здесь невозможно воспользоваться
Чего там решать - дичайшие тарифы, сводящие на нет всю затею. В ту же степь и прочие пайониры и пайеры (кто из них, вроде, уже отбросил копыта).
Тарифы самые обычные при вводе / выводе денег на разные платежные системы. Или Вы собираетесь на криптобирже вклад размещать под 3% годовых?
Faceless написав:4% за день - реальная ситуация, было и более 10%, но тут надо добавлять "в случае удачного стечения обстоятельств", и вероятность сделать за несколько часов ту же цифру с минусом - не меньше.
Я и ведь сразу и сказал, на горках с относительно небольшими суммами под личным контролем, а не с угадайками-трендами.
Квесторе_поверніться написав:Може Аlександр конкретизує звідки і куди кидав через цю контору?
На биржу заводил напрямую с ПИБовской карты, зачисление мгновенно. Advanced Cash рассматриваю всего лишь одним из вариантов вывода средств. Если Вам действительно интересно, то сначала просто зарегистрируйтесь, чтобы я мог предметно рассказать что к чему. В личке.
1) Для этого есть целая специальная ветка 2) Вопрос обгрызли уже раз сто
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
finfen написав:Почему его не дают продавать? Как-то оно и ни туды, и ни сюды. Приват - раз и за пять минут национализировали. Какова вероятность, что клиенты попадут под ФГВФЛ в ближайших пол-года, год?
К сожалению, я не знаю ответы на Ваши вопросы. Большинство сотрудников банка тоже..
Здесь почитаешь "і все стає, мов навпаки" https://www.pib.ua/ru/pro-bank/news/otn ... nvestbank/ аж до "Ключевой тезис данных сюжетов о якобы низком уровне капитализации банка не выдерживает никакой критики и может свидетельствовать только о сознательном искажения фактов."
Faceless написав:1) Для этого есть целая специальная ветка 2) Вопрос обгрызли уже раз сто
Ok! В завершение темы, - мне без разницы название криптовалюты, мне без разницы ее стоимость. Для меня главное горки, крутые горки. Рост - отлично, падение - тоже хорошо. Бо после падения или даже во время него (как движение лифта), обязательно будет отскок, а то и сразу рост. Криптовалюта - это деньги, которые не любят тишину.
finfen написав:Какова вероятность, что клиенты попадут под ФГВФЛ в ближайших пол-года, год?
Нулевая. Ранее, много-много страниц назад, неоднократно уже интересовались.
И шо там Минфина казала У ПИБа другая проблема - отсутствие лояльности к постоянным вкладчикам. Уже пятый год за "новыми деньгами" гоняются. Но как говорится, легко пришли - легко ушли, новый рубль лучше старых двух. В итоге, не то, что нулевой, а постоянный отрицательный результат депозитной базы.
Например, сейчас, чтобы постоянномму вкладчику в рамках акции бесплатно получить чиповую карту MasterCard Gold / Platinum, то сначала из ПИБа нужно забрать 150 000, 300 000 грн. на пару-тройку месяцев в другой банк, а затем, как новые деньги завести обратно.
А могли бы и сразу постоянным вкладчикам, при переоформлении вкладов на 150 000+ или 300 000+ по программе лояльности бесплатно выдавать чиповые карты MasterCard Gold / Platinum.