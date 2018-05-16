ПРОМІНВЕСТБАНК

Додано: Чет 17 тра, 2018 10:43

Faceless написав: 1) Для этого есть целая специальная ветка

2) Вопрос обгрызли уже раз сто 1) Для этого есть целая специальная ветка2) Вопрос обгрызли уже раз сто

finfen написав: Какова вероятность, что клиенты попадут под ФГВФЛ в ближайших пол-года, год? Какова вероятность, что клиенты попадут под ФГВФЛ в ближайших пол-года, год?

Квесторе_поверніться написав: Мінфін каже що з платіжною репутацією в банці проблеми

https://minfin.com.ua/company/prominvestbank/rating/ Мінфін каже що з платіжною репутацією в банці проблеми

Ok! В завершение темы, - мне без разницы название криптовалюты, мне без разницы ее стоимость. Для меня главное горки, крутые горки. Рост - отлично, падение - тоже хорошо. Бо после падения или даже во время него (как движение лифта), обязательно будет отскок, а то и сразу рост. Криптовалюта - это деньги, которые не любят тишину.Нулевая.Ранее, много-много страниц назад, неоднократно уже интересовались.И шо там Минфина казалаУ ПИБа другая проблема - отсутствие лояльности к постоянным вкладчикам. Уже пятый год за "новыми деньгами" гоняются. Но как говорится, легко пришли - легко ушли, новый рубль лучше старых двух. В итоге, не то, что нулевой, а постоянный отрицательный результат депозитной базы.Например, сейчас, чтобы постоянномму вкладчику в рамках акции бесплатно получить чиповую карту MasterCard Gold / Platinum, то сначала из ПИБа нужно забрать 150 000, 300 000 грн. на пару-тройку месяцев в другой банк, а затем, как новые деньги завести обратно.А могли бы и сразу постоянным вкладчикам, при переоформлении вкладовна 150 000+ или 300 000+ по программе лояльности бесплатно выдавать чиповые карты MasterCard Gold / Platinum.