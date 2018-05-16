RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1900190119021903>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 383
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
72
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:46

  finfen написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мінфін каже що з платіжною репутацією в банці проблеми :(
https://minfin.com.ua/company/prominvestbank/rating/

Здесь почитаешь "і все стає, мов навпаки" https://www.pib.ua/ru/pro-bank/news/otn ... nvestbank/ аж до "Ключевой тезис данных сюжетов о якобы низком уровне капитализации банка не выдерживает никакой критики и может свидетельствовать только о сознательном искажения фактов."

Інтер своїх мочить?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24559
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:22

  Квесторе_поверніться написав:
  finfen написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мінфін каже що з платіжною репутацією в банці проблеми :(
https://minfin.com.ua/company/prominvestbank/rating/

Здесь почитаешь "і все стає, мов навпаки" https://www.pib.ua/ru/pro-bank/news/otn ... nvestbank/ аж до "Ключевой тезис данных сюжетов о якобы низком уровне капитализации банка не выдерживает никакой критики и может свидетельствовать только о сознательном искажения фактов."

Інтер своїх мочить?

ПИБ выиграл у Фирташа в суде по невозврату кредита. Вот и все свои.
pib
 
Повідомлень: 425
З нами з: 16.06.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:34

  Квесторе_поверніться написав:Мінфін каже що з платіжною репутацією в банці проблеми :(
https://minfin.com.ua/company/prominvestbank/rating/

Забирав на днях вклад що закінчився €€€€ повернули без проблем та лімітів.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7015
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:38

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мінфін каже що з платіжною репутацією в банці проблеми :(
https://minfin.com.ua/company/prominvestbank/rating/

Забирав на днях вклад що закінчився €€€€ повернули без проблем та лімітів.

Чому не лишили?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24559
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:50

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мінфін каже що з платіжною репутацією в банці проблеми :(
https://minfin.com.ua/company/prominvestbank/rating/

Забирав на днях вклад що закінчився €€€€ повернули без проблем та лімітів.

Чому не лишили?

Тому що 2.4% річних після податку зовсім не компенсує ризиків банківської системи України
Хз який банк вони захочуть закрити наступний може ПІБ а може ощад
Чи які ліміти введе НБУ на зняття своїх коштів
----
Дохідність БС України не компенсує ризиків якщо коротко.
---
6.42% річних дивіденти у валюті тут вивчайте
---
Під три річних нехай тьотя Лера і дядя Петя несуть в банки :lol:
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7015
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:57

ПІБ сам потрохи згортається...а Ощад будуть всіляко підтримувати.
Ощад і Приват два кити БС Неньки України.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24559
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:12

  Квесторе_поверніться написав:ПІБ сам потрохи згортається...а Ощад будуть всіляко підтримувати.
Ощад і Приват два кити БС Неньки України.


Ви бачили ставки по вкладам в євро в цих "китах" (більше схожі на тюльку :lol: )
Я особисто вважаю принизливим для себе тримати валюту в банку України і отримувати за це винагороду 2%
А ви ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7015
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:30

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:ПІБ сам потрохи згортається...а Ощад будуть всіляко підтримувати.
Ощад і Приват два кити БС Неньки України.


Ви бачили ставки по вкладам в євро в цих "китах" (більше схожі на тюльку :lol: )
Я особисто вважаю принизливим для себе тримати валюту в банку України і отримувати за це винагороду 2%
А ви ?

Має бути трохи валюти під рукою...нехай лежить в Ощаді.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24559
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:36

Ukrainian
Прийде час і ми будемо платити банку за зберігання коштів. Цікаво що скажете тоді :D
nikis
 
Повідомлень: 188
З нами з: 28.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:37

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мінфін каже що з платіжною репутацією в банці проблеми :(
https://minfin.com.ua/company/prominvestbank/rating/

Забирав на днях вклад що закінчився €€€€ повернули без проблем та лімітів.

Чому не лишили?

Если продллить то потом видача пайками
J
 
Повідомлень: 3948
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1900190119021903>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Lost, mephala, Vorlon і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.