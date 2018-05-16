ПРОМІНВЕСТБАНК

Здесь почитаешь "і все стає, мов навпаки" https://www.pib.ua/ru/pro-bank/news/otn ... nvestbank/ аж до "Ключевой тезис данных сюжетов о якобы низком уровне капитализации банка не выдерживает никакой критики и может свидетельствовать только о сознательном искажения фактов."
Здесь почитаешь "і все стає, мов навпаки" https://www.pib.ua/ru/pro-bank/news/otn ... nvestbank/ аж до "Ключевой тезис данных сюжетов о якобы низком уровне капитализации банка не выдерживает никакой критики и может свидетельствовать только о сознательном искажения фактов."
Інтер своїх мочить?
ПИБ выиграл у Фирташа в суде по невозврату кредита. Вот и все свои.
Забирав на днях вклад що закінчився €€€€ повернули без проблем та лімітів.
Чому не лишили?
Тому що 2.4% річних після податку зовсім не компенсує ризиків банківської системи України Хз який банк вони захочуть закрити наступний може ПІБ а може ощад Чи які ліміти введе НБУ на зняття своїх коштів ---- Дохідність БС України не компенсує ризиків якщо коротко. --- 6.42% річних дивіденти у валюті тут вивчайте --- Під три річних нехай тьотя Лера і дядя Петя несуть в банки
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer