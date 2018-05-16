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ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 14:40
Старі деполюди в ПІПці пайковики?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 17 тра, 2018 15:41
Нет, конечно.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Баблонавт
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