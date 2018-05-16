|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 15:41
Re: ПРОМІНВЕСТБАНК
Нет, конечно.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:49
Многостраничный опыт
Тише едет - дольше будет.
А чего не в Укрэксиме?
Там весьма
Неа.
Через некоторое время занесет обратно, и бесплатно получит чиповую карту
Додано: Чет 17 тра, 2018 19:48
Re: ПРОМІНВЕСТБАНК
|