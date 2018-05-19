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ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 14:40
Старі деполюди в ПІПці пайковики?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 17 тра, 2018 15:41
Нет, конечно.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Баблонавт
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Додано: Чет 17 тра, 2018 16:49
finfen написав: Аlександр написав:
Нулевая.
Ваш оптимизм базируется на новостях с сайта банка, или что-то еще?
Многостраничный опыт
Квесторе_поверніться написав: Аlександр написав:
И шо там Минфина казала
Двійку поставила.
Тише едет - дольше будет.
Квесторе_поверніться написав:
Має бути трохи валюти під рукою...нехай лежить в Ощаді.
А чего не в Укрэксиме?
Там весьма интересные карты
и неплохие тарифы по ним.
J написав: Квесторе_поверніться написав: Ukrainian написав:
Забирав на днях вклад що закінчився €€€€ повернули без проблем та лімітів.
Чому не лишили?
Если продллить то потом видача пайками
Неа.
Через некоторое время занесет обратно, и бесплатно получит чиповую карту
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Аlександр
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Додано: Чет 17 тра, 2018 19:48
Аlександр написав:
А чего не в Укрэксиме?
Є і в Сіми...але невелика дещиця.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 19 тра, 2018 07:29
Кстати, до меня дошли слухи, что ПИБ начал выдавать карты с чипом.
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vladvlas
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Ratatui
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:55
vladvlas а зачем они нужны?
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Alfa_Otstoy
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Додано: Нед 20 тра, 2018 16:00
Alfa_Otstoy написав:vladvlas
а зачем они нужны?
Некоторые олени думают что на картах с чипом деньги находятся в большей безопасности
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WachtAmRhein
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Додано: Нед 20 тра, 2018 16:27
WachtAmRhein написав: Alfa_Otstoy написав:vladvlas
а зачем они нужны?
Некоторые олени думают что на картах с чипом деньги находятся в большей безопасности
видимо нет,
т.к. в укрексиме касир при снятии денег проверила чипованую карту в ультрафиолете
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J
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