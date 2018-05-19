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Обслуговування в українських
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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1900190119021903

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 383
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
72
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:40

Старі деполюди в ПІПці пайковики? :)
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24581
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:41

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

Нет, конечно.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 226
З нами з: 13.03.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:49

  finfen написав:
  Аlександр написав:Нулевая.

Ваш оптимизм базируется на новостях с сайта банка, или что-то еще?

Многостраничный опыт 8)
  Квесторе_поверніться написав:
  Аlександр написав:И шо там Минфина казала

Двійку поставила.

Тише едет - дольше будет.
  Квесторе_поверніться написав:Має бути трохи валюти під рукою...нехай лежить в Ощаді.

А чего не в Укрэксиме?
Там весьма интересные карты и неплохие тарифы по ним.
  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Забирав на днях вклад що закінчився €€€€ повернули без проблем та лімітів.

Чому не лишили?

Если продллить то потом видача пайками

Неа.
Через некоторое время занесет обратно, и бесплатно получит чиповую карту :)
Аlександр
 
Повідомлень: 2976
З нами з: 10.04.08
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Подякували: 192 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:48

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  Аlександр написав:А чего не в Укрэксиме?

Є і в Сіми...але невелика дещиця.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24581
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 07:29

Кстати, до меня дошли слухи, что ПИБ начал выдавать карты с чипом.
vladvlas
 
Повідомлень: 428
З нами з: 22.12.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:29

  vladvlas написав:Кстати, до меня дошли слухи, что ПИБ начал выдавать карты с чипом.


:shock:
Ratatui
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Повідомлень: 5677
З нами з: 30.11.12
Подякував: 82 раз.
Подякували: 526 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:55

vladvlas а зачем они нужны?
Alfa_Otstoy
 
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:00

  Alfa_Otstoy написав:vladvlas а зачем они нужны?


Некоторые олени думают что на картах с чипом деньги находятся в большей безопасности
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:27

  WachtAmRhein написав:
  Alfa_Otstoy написав:vladvlas а зачем они нужны?


Некоторые олени думают что на картах с чипом деньги находятся в большей безопасности

видимо нет,
т.к. в укрексиме касир при снятии денег проверила чипованую карту в ультрафиолете
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 18:21

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  WachtAmRhein написав:Некоторые олени думают что на картах с чипом деньги находятся в большей безопасности
Клонировать чип карту сложнее.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 1900190119021903
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