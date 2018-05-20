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ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 тра, 2018 20:16
BBC написав: WachtAmRhein написав:
Некоторые олени думают что на картах с чипом деньги находятся в большей безопасности
Клонировать чип карту сложнее.
Вашу карту клонировали когда-нибудь?
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Додано: Нед 20 тра, 2018 20:38
WachtAmRhein написав:
Вашу карту клонировали когда-нибудь?
chip only
Щось мені з ТАС "щастить"
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