Вашу карту клонировали когда-нибудь?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 тра, 2018 20:16
Додано: Нед 20 тра, 2018 20:38
Re: ПРОМІНВЕСТБАНК
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:37
прост1р)) бывший НСМЕП
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 20 тра, 2018 21:42
Додано: Нед 20 тра, 2018 22:29
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