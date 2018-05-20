RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1901190219031904

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 383
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
72
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:16

  BBC написав:
  WachtAmRhein написав:Некоторые олени думают что на картах с чипом деньги находятся в большей безопасности
Клонировать чип карту сложнее.


Вашу карту клонировали когда-нибудь?
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8311
З нами з: 16.11.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:38

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  WachtAmRhein написав:Вашу карту клонировали когда-нибудь?

chip only
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13299
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1017 раз.
Подякували: 1103 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:37

  BBC написав:
  WachtAmRhein написав:Вашу карту клонировали когда-нибудь?

chip only

прост1р)) бывший НСМЕП
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1512
З нами з: 03.12.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:42

  Мизантрóп написав:
  BBC написав:chip only

прост1р)) бывший НСМЕП


Раз уж мы про ПИБ говорим, то вот:
Зображення
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8311
З нами з: 16.11.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:18

МИР в Украине?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13299
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1017 раз.
Подякували: 1103 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:29

  BBC написав:МИР в Украине?


Ну да, агрессоры в Крыму активно запроваджують.
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8311
З нами з: 16.11.11
Подякував: 652 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1901190219031904
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WachtAmRhein і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4880)
20.05.2018 23:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.