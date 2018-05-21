ПРОМІНВЕСТБАНК

МОСКВА, 22 мая (Рейтер) - Руководство РФ приняло решение о назначении бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка, сообщили Рейтер три источника, которые не знают, подписан ли уже соответствующий документ.
Глава ВЭБа назначается указом президента РФ.
Представитель ВЭБа отказалась от комментариев, представитель Шувалова не смог предоставить оперативный комментарий.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков также не стал комментировать эту информацию.
"Мы никогда не обсуждаем кадровые темы, не будем это делать и в этот раз" - сказал он в ходе телеконференции с журналистами во вторник.
Шувалов сменит на посту главы ВЭБа бывшего топ-менеджера Сбербанка (MCX:SBER) Сергея Горькова, который возглавляет финансовую госкорпорацию с февраля 2016 года.
Уже в этом году в Украине могут измениться правила валютного регулирования — для этого Раде осталось принять в целом закон "О валюте", который на днях депутаты утвердили в первом чтении.
Что приняли
Если закон примут, то при проведении валютных операций простым украинцам будет разрешено все, что не запрещено законом (например, покупка акций иностранных компаний, открытие счетов в банках других стран без лицензии НБУ — сейчас каждую операцию разрешает или запрещает Нацбанк). То есть им не нужно представлять большой пакет документов и ждать несколько недель, рискуя, что Нацбанк их не утвердит.