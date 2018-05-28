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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1902190319041905>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 383
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
72
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:16

  BBC написав:
  WachtAmRhein написав:Некоторые олени думают что на картах с чипом деньги находятся в большей безопасности
Клонировать чип карту сложнее.


Вашу карту клонировали когда-нибудь?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:38

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  WachtAmRhein написав:Вашу карту клонировали когда-нибудь?

chip only
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:37

  BBC написав:
  WachtAmRhein написав:Вашу карту клонировали когда-нибудь?

chip only

прост1р)) бывший НСМЕП
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:42

  Мизантрóп написав:
  BBC написав:chip only

прост1р)) бывший НСМЕП


Раз уж мы про ПИБ говорим, то вот:
Зображення
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:18

МИР в Украине?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:29

  BBC написав:МИР в Украине?


Ну да, агрессоры в Крыму активно запроваджують.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:18

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Інтер своїх мочить?

Значить не свої. Але цікаво, чи банк про реальні речі каже, чи, щоб клієнтів не розігнать, бо, по-моєму, на каналі замість спростувати ще після заяви ПІБа був аналогічний сюжет.
Востаннє редагувалось finfen в Вів 22 тра, 2018 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:26

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Має бути трохи валюти під рукою...нехай лежить в Ощаді.

Не під рукою тоді де?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:37

  BBC написав:МИР в Украине?

Игорь Шувалов выбран новым главой ВЭБа - три источника

МОСКВА, 22 мая (Рейтер) - Руководство РФ приняло решение о назначении бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка, сообщили Рейтер три источника, которые не знают, подписан ли уже соответствующий документ.

Глава ВЭБа назначается указом президента РФ.

Представитель ВЭБа отказалась от комментариев, представитель Шувалова не смог предоставить оперативный комментарий.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков также не стал комментировать эту информацию.

"Мы никогда не обсуждаем кадровые темы, не будем это делать и в этот раз" - сказал он в ходе телеконференции с журналистами во вторник.

Шувалов сменит на посту главы ВЭБа бывшего топ-менеджера Сбербанка (MCX:SBER) Сергея Горькова, который возглавляет финансовую госкорпорацию с февраля 2016 года.

Это вам не Горьков, который считал до десяти... :)
Уже в этом году в Украине могут измениться правила валютного регулирования — для этого Раде осталось принять в целом закон "О валюте", который на днях депутаты утвердили в первом чтении.

Что приняли

Если закон примут, то при проведении валютных операций простым украинцам будет разрешено все, что не запрещено законом (например, покупка акций иностранных компаний, открытие счетов в банках других стран без лицензии НБУ — сейчас каждую операцию разрешает или запрещает Нацбанк). То есть им не нужно представлять большой пакет документов и ждать несколько недель, рискуя, что Нацбанк их не утвердит.

https://www.segodnya.ua/economics/finan ... 40115.html
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:32

Отправил вчера сэпом из анала на 2625 пипы. До сих пор не зачислено...
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IMPRINTER
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