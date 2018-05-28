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ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 15:44
finfen написав: Квесторе_поверніться написав:
Має бути трохи валюти під рукою...нехай лежить в Ощаді.
Не під рукою тоді де?
На депо...в Ощаді.
Під рукою...на МЗ в Ощаді.
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Квесторе_поверніться
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