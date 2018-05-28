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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 383
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
72
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:44

  finfen написав:
  Квесторе_поверніться написав:Має бути трохи валюти під рукою...нехай лежить в Ощаді.

Не під рукою тоді де?

На депо...в Ощаді.
Під рукою...на МЗ в Ощаді.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24616
З нами з: 22.11.13
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