ПРОМІНВЕСТБАНК

Руководство российского Внешэкономбанка намерено сократить почти половину своего штата.



Под сокращение пойдут 40–50% сотрудников организации, всем им обеспечат положенные по закону выплаты.



«ВЭБ существенно меняет подход к бизнесу и проблемным активам, некоторые функции при этом могут стать избыточными для института развития», — сообщили в пресс-службе госкорпорации, добавив, что решение об увольнении работников было принято по итогам аудита текущего состояния компании.



В организации заверили, что сокращение штата позволит не только сэкономить на зарплатах, но и сократить сопряженные расходы, среди которых аренда площадей, транспортные расходы. «Требования к производительности труда возрастут», — добавили в ВЭБе.



Согласно последней квартальной отчетности Внешэкономбанка, средняя численность работников госкорпорации за 2017 год составляла 1795 человек. Таким образом, речь может идти о сокращении 700–​900 человек. За 2017 года на выплаты работникам (зарплаты плюс социальные выплаты) ВЭБ потратил примерно 7,6 млрд руб. Из них на вознаграждение членам правления ВЭБа в 2017 году было направлено 757 млн руб.



Газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на два источника, близких к госкорпорации, сообщило, что ВЭБ покинут около 900 человек. Помимо этого, компания откажется от почти всего своего парка служебных автомобилей.



Увольнения коснутся сотрудников всех уровней как в головной структуре, так и в «дочках». Сокращения пройдут не одномоментно, а постепенно.



По словам одного из собеседников “Ъ”, соответствующие планы были разработаны при бывшем руководителе ВЭБа Сергее Горькове, который намеревался сократить около 350 человек. Сотрудники из этого списка, вероятно, покинут госкорпорации первыми. Новый глава ВЭБа Игорь Шувалов решил форсировать эти планы, чтобы сократить издержки ВЭБа.



Внешэкономбанку в Украине принадлежит Проминвестбанк, который он безуспешно пытается продать. Последний раз он надеялся продать его до 1 мая.



В I квартале 2018 года Проминвестбанк был самым убыточным украинским банком. В марте НБУ продлил санкции против собственника банка.



Под санкциями США находится Внешэкономбанк. С 28 ноября 2017 года инвесторам запрещено предоставлять финансирование на срок свыше 14 календарных дней, а также покупать акции банка и имущество (в т.ч. доли в других компаниях).



Депутат от БПП Роман Зварыч предложил покрыть убытки россиян из государственного бюджета: он зарегистрировал законопроект с предложением национализировать имущество российских государственных компаний и банков.