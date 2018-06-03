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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 383
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
72
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:44

  finfen написав:
  Квесторе_поверніться написав:Має бути трохи валюти під рукою...нехай лежить в Ощаді.

Не під рукою тоді де?

На депо...в Ощаді.
Під рукою...на МЗ в Ощаді.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:44

  IMPRINTER написав:Отправил вчера сэпом из анала на 2625 пипы. До сих пор не зачислено...

Из анала в пипу это к хирургу.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:20

Квесторе_поверніться

Але НБУ сильно не штрафує, тобто взагалі не штрафує, лише попереджує Промінвест
https://finclub.net/news/ukrsibbank-osh ... ringa.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:59

Собственник Проминвестбанка увольняет половину штата

Руководство российского Внешэкономбанка намерено сократить почти половину своего штата.

Под сокращение пойдут 40–50% сотрудников организации, всем им обеспечат положенные по закону выплаты.

«ВЭБ существенно меняет подход к бизнесу и проблемным активам, некоторые функции при этом могут стать избыточными для института развития», — сообщили в пресс-службе госкорпорации, добавив, что решение об увольнении работников было принято по итогам аудита текущего состояния компании.

В организации заверили, что сокращение штата позволит не только сэкономить на зарплатах, но и сократить сопряженные расходы, среди которых аренда площадей, транспортные расходы. «Требования к производительности труда возрастут», — добавили в ВЭБе.

Согласно последней квартальной отчетности Внешэкономбанка, средняя численность работников госкорпорации за 2017 год составляла 1795 человек. Таким образом, речь может идти о сокращении 700–​900 человек. За 2017 года на выплаты работникам (зарплаты плюс социальные выплаты) ВЭБ потратил примерно 7,6 млрд руб. Из них на вознаграждение членам правления ВЭБа в 2017 году было направлено 757 млн руб.

Газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на два источника, близких к госкорпорации, сообщило, что ВЭБ покинут около 900 человек. Помимо этого, компания откажется от почти всего своего парка служебных автомобилей.

Увольнения коснутся сотрудников всех уровней как в головной структуре, так и в «дочках». Сокращения пройдут не одномоментно, а постепенно.

По словам одного из собеседников “Ъ”, соответствующие планы были разработаны при бывшем руководителе ВЭБа Сергее Горькове, который намеревался сократить около 350 человек. Сотрудники из этого списка, вероятно, покинут госкорпорации первыми. Новый глава ВЭБа Игорь Шувалов решил форсировать эти планы, чтобы сократить издержки ВЭБа.

Внешэкономбанку в Украине принадлежит Проминвестбанк, который он безуспешно пытается продать. Последний раз он надеялся продать его до 1 мая.

В I квартале 2018 года Проминвестбанк был самым убыточным украинским банком. В марте НБУ продлил санкции против собственника банка.

Под санкциями США находится Внешэкономбанк. С 28 ноября 2017 года инвесторам запрещено предоставлять финансирование на срок свыше 14 календарных дней, а также покупать акции банка и имущество (в т.ч. доли в других компаниях).

Депутат от БПП Роман Зварыч предложил покрыть убытки россиян из государственного бюджета: он зарегистрировал законопроект с предложением национализировать имущество российских государственных компаний и банков.

https://finclub.net/news/sobstvennik-prominvestbanka-uvolnyaet-polovinu-shtata.html
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:37

+банк збитковий
за 1 квартал 2018

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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:40

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Під рукою...на МЗ в Ощаді.

Що є МЗ?
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