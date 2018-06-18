ПРОМІНВЕСТБАНК

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 17:24
Аlександр написав:Сегодня переоформил закончившийся вклад
на 9 месяцев под 15% годовых с ежемесячной выплатой, увеличив тело
еще на 10%.
Всего же с февраля 2014, капитализируя проценты, увеличил свои средства в ПИБе в 1.89 раза из 113%, полученных за этот период.
Достижение ?
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Додано: Пон 18 чер, 2018 20:14
Аlександр написав:Сегодня переоформил закончившийся вклад
на 9 месяцев под 15% годовых с ежемесячной выплатой, увеличив тело
еще на 10%.
Всего же с февраля 2014, капитализируя проценты, увеличил свои средства в ПИБе в 1.89 раза из 113%, полученных за этот период.
Забрать не можете? Приходится довкладываться.
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