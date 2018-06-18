RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1903190419051906

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 383
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
72
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 17:24

  Аlександр написав:Сегодня переоформил закончившийся вклад
на 9 месяцев под 15% годовых с ежемесячной выплатой, увеличив тело
еще на 10%.
Всего же с февраля 2014, капитализируя проценты, увеличил свои средства в ПИБе в 1.89 раза из 113%, полученных за этот период.


Достижение ?
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10829
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 20:14

  Аlександр написав:Сегодня переоформил закончившийся вклад
на 9 месяцев под 15% годовых с ежемесячной выплатой, увеличив тело
еще на 10%.
Всего же с февраля 2014, капитализируя проценты, увеличил свои средства в ПИБе в 1.89 раза из 113%, полученных за этот период.



Забрать не можете? Приходится довкладываться. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5792
З нами з: 30.11.12
Подякував: 87 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:15

  sens написав:Достижение ?

Статистика 8)
  Ratatui написав:Забрать не можете? Приходится довкладываться. :mrgreen:

Та не. Просто уже давным-давно вырос из того возраста, в кубики играться - ежедневно на протяжении нескольких месяцев выносить по 5к, чтобы затем одним махом занести их обратно 8)
Аlександр
 
Повідомлень: 2988
З нами з: 10.04.08
Подякував: 101 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1903190419051906
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: eremiya, lubopytnaya, Кочевник і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.