ПРОМІНВЕСТБАНК

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 17:24
Аlександр написав:Сегодня переоформил закончившийся вклад
на 9 месяцев под 15% годовых с ежемесячной выплатой, увеличив тело
еще на 10%.
Всего же с февраля 2014, капитализируя проценты, увеличил свои средства в ПИБе в 1.89 раза из 113%, полученных за этот период.
Достижение ?
никому не верю
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sens
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Додано: Пон 18 чер, 2018 20:14
Аlександр написав:Сегодня переоформил закончившийся вклад
на 9 месяцев под 15% годовых с ежемесячной выплатой, увеличив тело
еще на 10%.
Всего же с февраля 2014, капитализируя проценты, увеличил свои средства в ПИБе в 1.89 раза из 113%, полученных за этот период.
Забрать не можете? Приходится довкладываться.
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Ratatui
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Додано: Вів 19 чер, 2018 15:15
sens написав:
Достижение ?
Статистика
Ratatui написав:
Забрать не можете? Приходится довкладываться.
Та не. Просто уже давным-давно вырос из того возраста, в кубики играться - ежедневно на протяжении нескольких месяцев выносить по 5к, чтобы затем одним махом занести их обратно
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Аlександр
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Додано: Вів 19 чер, 2018 18:09
Аlександр написав: sens написав:
Достижение ?
Статистика
Ratatui написав:
Забрать не можете? Приходится довкладываться.
Та не. Просто уже давным-давно вырос из того возраста, в кубики играться - ежедневно на протяжении нескольких месяцев выносить по 5к, чтобы затем одним махом занести их обратно
2,5 года капитал в платинум и Михайловском + траст дали прирост в 60% . забрал махом из фонда,тут махом фонд не сулит
никому не верю
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sens
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