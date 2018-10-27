ПРОМІНВЕСТБАНК

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 14:10
Проминвестбанк в суде отбил попытку ареста его акций
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Додано: Суб 27 жов, 2018 15:27
Банка корумпувала виконавця...що за бардак? Чому рішення Апеляційного Суду іменем Неньки України не виконано?
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