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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1905190619071908

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 383
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
72
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:10

Проминвестбанк в суде отбил попытку ареста его акций

https://finclub.net/news/sud-priznal-ne ... banka.html
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:27

  greenozon написав:Проминвестбанк в суде отбил попытку ареста его акций

https://finclub.net/news/sud-priznal-ne ... banka.html

Банка корумпувала виконавця...що за бардак? Чому рішення Апеляційного Суду іменем Неньки України не виконано?
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