ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 14:10
greenozon
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Додано: Суб 27 жов, 2018 15:27
Банка корумпувала виконавця...що за бардак? Чому рішення Апеляційного Суду іменем Неньки України не виконано?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 08 лис, 2018 11:57
Есть еще лимиты на снятие?
tano
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:42
Квесторе_поверніться написав:
Банка корумпувала виконавця...що за бардак? Чому рішення Апеляційного Суду іменем Неньки України не виконано?
Та як у ВТБ, кошти вкладників не заблоковані, і люди можуть без проблем їх знімати та проводити розрахунки
tano написав:
Есть еще лимиты на снятие?
Практически нет.
https://www.pib.ua/userfiles/files/05092018_limits.pdf
Аlександр
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