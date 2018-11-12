ПРОМІНВЕСТБАНК

Нет.
Хотя ради интереса можете отправить небольшую сумму напрямую.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 13:00
Нет.
Хотя ради интереса можете отправить небольшую сумму напрямую.
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:00
Так немає там транзитного...гривня в межах України йде на 2620. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 12 лис, 2018 21:02
Hi
так?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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