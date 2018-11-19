ПРОМІНВЕСТБАНК

Нет.
Хотя ради интереса можете отправить небольшую сумму напрямую.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 13:00
Нет.
Хотя ради интереса можете отправить небольшую сумму напрямую.
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:00
Так немає там транзитного...гривня в межах України йде на 2620. Ні?
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Додано: Пон 12 лис, 2018 21:02
Hi
так?
+50грн !
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Додано: Вів 13 лис, 2018 11:12
так по вашей же ссылке и указано, что реквизиты теперь прямые
после перехода на 2620 - уже прямые реквизиты без транзитника.
отправил сэп на прямые - уже утром в 9 утра были зачислены.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 15:03
был сегодня в черкасском отделении. которое в подвале, застал полнейший разгром - разбито стекло - весь пол в осколках. менеджеров нет, охраны нет, люди бредут прямо по осколкам. что случилось не понятно. один кассир на месте - полчаса обслуживал одного клиента. пришлось уйти, чтобы не получить стресс.
господа, банк еще работает?
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