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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1906190719081909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 383
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
72
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 13:00

  IMPRINTER написав:господа, чтоб отправить на картсчет в ПИБ деньги - щас прямые реквизиты ?

Нет.
https://www.pib.ua/userfiles/files/2006 ... vizity.pdf

Хотя ради интереса можете отправить небольшую сумму напрямую.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:00

  Аlександр написав:
  IMPRINTER написав:господа, чтоб отправить на картсчет в ПИБ деньги - щас прямые реквизиты ?

Нет.
https://www.pib.ua/userfiles/files/2006 ... vizity.pdf

Хотя ради интереса можете отправить небольшую сумму напрямую.

Так немає там транзитного...гривня в межах України йде на 2620. Ні?
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:02

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так?
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:12

  Аlександр написав:
  IMPRINTER написав:господа, чтоб отправить на картсчет в ПИБ деньги - щас прямые реквизиты ?

Нет.
https://www.pib.ua/userfiles/files/2006 ... vizity.pdf

Хотя ради интереса можете отправить небольшую сумму напрямую.


так по вашей же ссылке и указано, что реквизиты теперь прямые

после перехода на 2620 - уже прямые реквизиты без транзитника.
отправил сэп на прямые - уже утром в 9 утра были зачислены.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:03

был сегодня в черкасском отделении. которое в подвале, застал полнейший разгром - разбито стекло - весь пол в осколках. менеджеров нет, охраны нет, люди бредут прямо по осколкам. что случилось не понятно. один кассир на месте - полчаса обслуживал одного клиента. пришлось уйти, чтобы не получить стресс.

господа, банк еще работает?
alkhimik
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:56

  alkhimik написав:был сегодня в черкасском отделении. которое в подвале, застал полнейший разгром - разбито стекло - весь пол в осколках. менеджеров нет, охраны нет, люди бредут прямо по осколкам. что случилось не понятно. один кассир на месте - полчаса обслуживал одного клиента. пришлось уйти, чтобы не получить стресс.

господа, банк еще работает?


Еще работает, был на днях. Сонне царство
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