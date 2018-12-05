ПРОМІНВЕСТБАНК

Пенс
Когда ВЕБ начнёт активно сворвчивать деятельность пибки, кто знает ?
По предварительной информации решение должно было быть озвучено руководством ВЕБа в конце ноября.
но первым был торпедирован и пошёл на дно втб.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:08
Пенс
Когда ВЕБ начнёт активно сворвчивать деятельность пибки, кто знает ?
По предварительной информации решение должно было быть озвучено руководством ВЕБа в конце ноября.
но первым был торпедирован и пошёл на дно втб.
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