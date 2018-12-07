ПРОМІНВЕСТБАНК

Пенс Когда ВЕБ начнёт активно сворвчивать деятельность пибки, кто знает ? По предварительной информации решение должно было быть озвучено руководством ВЕБа в конце ноября. но первым был торпедирован и пошёл на дно втб.
alkhimik написав:был сегодня в черкасском отделении. которое в подвале, застал полнейший разгром - разбито стекло - весь пол в осколках. менеджеров нет, охраны нет, люди бредут прямо по осколкам. что случилось не понятно. один кассир на месте - полчаса обслуживал одного клиента. пришлось уйти, чтобы не получить стресс.
господа, банк еще работает?
там охраны никогда не было. одна кассирша и два менеджера
4 декабря 2018 года Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу ПАО «Проминвестбанк», признал неправомерными действия и отменил постановление частного исполнителя исполнительного округа г. Киева от 20.09.2018 года об открытии исполнительного производства о принудительном исполнении решения Апелляционного суда города Киева от 5 сентября 2018 года по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Приватофис».
Впоследствии, 6 декабря 2018 года, этим же судом удовлетворена жалоба ПАО «Проминвестбанк», отменено постановление частного исполнителя и снят арест с имущества банка.
Законные интересы ПАО «Проминвестбанк» по указанным делам восстановлены в полном объеме. Банк и в дальнейшем будет защищать свои интересы и интересы вкладчиков всеми доступным способами в рамках действующего законодательства Украины.
4 декабря 2018 года Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу ПАО «Проминвестбанк», признал неправомерными действия и отменил постановление частного исполнителя исполнительного округа г. Киева от 20.09.2018 года об открытии исполнительного производства о принудительном исполнении решения Апелляционного суда города Киева от 5 сентября 2018 года по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Приватофис».
Впоследствии, 6 декабря 2018 года, этим же судом удовлетворена жалоба ПАО «Проминвестбанк», отменено постановление частного исполнителя и снят арест с имущества банка.
Законные интересы ПАО «Проминвестбанк» по указанным делам восстановлены в полном объеме. Банк и в дальнейшем будет защищать свои интересы и интересы вкладчиков всеми доступным способами в рамках действующего законодательства Украины.
Судові тяжби будуть продовжені?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.