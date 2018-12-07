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Обслуговування в українських
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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1907190819091910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 383
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
72
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:08

Пенс
Когда ВЕБ начнёт активно сворвчивать деятельность пибки, кто знает ?
По предварительной информации решение должно было быть озвучено руководством ВЕБа в конце ноября.
но первым был торпедирован и пошёл на дно втб.
cia
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:29

  cia написав:Когда ВЕБ начнёт активно сворвчивать деятельность пибки, кто знает ?
По предварительной информации решение должно было быть озвучено руководством ВЕБа в конце ноября.

Дык, его и озвучили.

https://www.pib.ua/userfiles/files/2911 ... ission.pdf

Даже специалиста по комплаенс-контролю взяли 8)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:12

  alkhimik написав:был сегодня в черкасском отделении. которое в подвале, застал полнейший разгром - разбито стекло - весь пол в осколках. менеджеров нет, охраны нет, люди бредут прямо по осколкам. что случилось не понятно. один кассир на месте - полчаса обслуживал одного клиента. пришлось уйти, чтобы не получить стресс.

господа, банк еще работает?


там охраны никогда не было. одна кассирша и два менеджера
brainybird
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:38

Апелляционный суд Киева снял арест с имущества Проминвестбанка

07 декабря 2018 09:40

4 декабря 2018 года Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу ПАО «Проминвестбанк», признал неправомерными действия и отменил постановление частного исполнителя исполнительного округа г. Киева от 20.09.2018 года об открытии исполнительного производства о принудительном исполнении решения Апелляционного суда города Киева от 5 сентября 2018 года по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Приватофис».

Впоследствии, 6 декабря 2018 года, этим же судом удовлетворена жалоба ПАО «Проминвестбанк», отменено постановление частного исполнителя и снят арест с имущества банка.

Законные интересы ПАО «Проминвестбанк» по указанным делам восстановлены в полном объеме. Банк и в дальнейшем будет защищать свои интересы и интересы вкладчиков всеми доступным способами в рамках действующего законодательства Украины.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:40

  Аlександр написав:
Апелляционный суд Киева снял арест с имущества Проминвестбанка

07 декабря 2018 09:40

4 декабря 2018 года Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу ПАО «Проминвестбанк», признал неправомерными действия и отменил постановление частного исполнителя исполнительного округа г. Киева от 20.09.2018 года об открытии исполнительного производства о принудительном исполнении решения Апелляционного суда города Киева от 5 сентября 2018 года по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Приватофис».

Впоследствии, 6 декабря 2018 года, этим же судом удовлетворена жалоба ПАО «Проминвестбанк», отменено постановление частного исполнителя и снят арест с имущества банка.

Законные интересы ПАО «Проминвестбанк» по указанным делам восстановлены в полном объеме. Банк и в дальнейшем будет защищать свои интересы и интересы вкладчиков всеми доступным способами в рамках действующего законодательства Украины.

Судові тяжби будуть продовжені?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:41

  Аlександр написав:
  cia написав:Когда ВЕБ начнёт активно сворвчивать деятельность пибки, кто знает ?
По предварительной информации решение должно было быть озвучено руководством ВЕБа в конце ноября.

Дык, его и озвучили.

https://www.pib.ua/userfiles/files/2911 ... ission.pdf

Даже специалиста по комплаенс-контролю взяли 8)

Там багато читати...шо там в сухому залишку?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:07

  Квесторе_поверніться написав:Судові тяжби будуть продовжені?

Поживем - увидим.
  Квесторе_поверніться написав:Там багато читати...шо там в сухому залишку?

В целом все ok!
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:20

  Аlександр написав:В целом все ok!

у вас ок,
а у клиентов - пайки
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:55

  J написав:
  Аlександр написав:В целом все ok!

у вас ок,
а у клиентов - пайки

Фонд зїсти за скільки пайків?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:46

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Фонд зїсти за скільки пайків?
40
никому не верю
sens
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