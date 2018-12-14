ПРОМІНВЕСТБАНК

Это ж сколько там надо держать, чтобы до сих пор «старые» выносить. Уже «новые» дважды вернулись
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:14
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:15
Всьо в межах фонду
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:25
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:29
Так старих не пущають...он кажуть про ліміти 5000.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:14
Квесторе_поверніться
Вже три роки пройшло, все давно винесли. Нові пущають, мене пущали без питань
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