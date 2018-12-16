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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1908190919101911

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 383
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
72
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
68
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 383
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:14

  J написав:
  Аlександр написав:В целом все ok!

у вас ок,
а у клиентов - пайки


Это ж сколько там надо держать, чтобы до сих пор «старые» выносить. Уже «новые» дважды вернулись
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:
  vkladchiik написав:ПИБ стал самым убыточным в октябре :shock: https://finclub.net/news/nazvany-samye- ... abrya.html



Следующий? :shock:

Тут ще є хто серйозні суми тут тримає? :wink:


Всьо в межах фонду 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:25

  Scholar написав:
  J написав:
  Аlександр написав:В целом все ok!

у вас ок,
а у клиентов - пайки


Это ж сколько там надо держать, чтобы до сих пор «старые» выносить. Уже «новые» дважды вернулись

старый дважды не вернулся
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:29

  Scholar написав:
  J написав:
  Аlександр написав:В целом все ok!

у вас ок,
а у клиентов - пайки


Это ж сколько там надо держать, чтобы до сих пор «старые» выносить. Уже «новые» дважды вернулись

Так старих не пущають...он кажуть про ліміти 5000.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:14

Квесторе_поверніться

Вже три роки пройшло, все давно винесли. Нові пущають, мене пущали без питань
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:10

  Квесторе_поверніться написав:Тут ще є хто серйозні суми тут тримає? :wink:

И не один фонд. В частности, с февраля 2014-го свои активы в ПИБе увеличил в 1.95 раза 8)
  Квесторе_поверніться написав:Так старих не пущають...он кажуть про ліміти 5000.

Двадцать.
Было бы пять, то вряд ли одним заходом сняли сразу $350.
  J написав:старый дважды не вернулся

Особенно учитывая, что некоторые скурпулезно, ежедневно пайку за пайкой в ВТБ заносили, а другие и вовсе в Михайловский захомячили.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 09:54

Аlександр

Ну, ВТБ не дуже вдалий приклад. Рускіє своїх кинули помирати
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  #<1 ... 1908190919101911
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