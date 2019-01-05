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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:09
Re: ПРОМІНВЕСТБАНК
Давайте угадаем с каких дочек начнут сокращения
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:54
Надо ж как, а я и не знал!
Я в ноябре 6000+ долларов получал в кассе. По окончанию депозита.
Может тут кто-то врёт?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:16
Важливо коли депо оформлявся і чи була то свіжа копіййка.
Старі депо нікчемлять...по неофіційній інфо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 26 гру, 2018 23:17
в ПІБа крута криша
див коментарі щодо деталей
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Додано: Вів 01 січ, 2019 00:19
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Додано: Вів 01 січ, 2019 08:27
Пиб евро
Зачем тогда в евро давать 3% и не давать никакой лояльности,как в гривне(1%) или доллар(0.5%) ???
никому не верю
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