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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1909191019111912

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:09

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

Давайте угадаем с каких дочек начнут сокращения
https://www.kommersant.ru/doc/3841091
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:54

  J написав:
  Аlександр написав:В целом все ok!

у вас ок,
а у клиентов - пайки

Надо ж как, а я и не знал!
Я в ноябре 6000+ долларов получал в кассе. По окончанию депозита.
Может тут кто-то врёт?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:16

  Баблонавт написав:
  J написав:
  Аlександр написав:В целом все ok!

у вас ок,
а у клиентов - пайки

Надо ж как, а я и не знал!
Я в ноябре 6000+ долларов получал в кассе. По окончанию депозита.
Может тут кто-то врёт?

Важливо коли депо оформлявся і чи була то свіжа копіййка.
Старі депо нікчемлять...по неофіційній інфо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:17

в ПІБа крута криша

https://minfin.com.ua/ua/2018/12/17/36027107/

див коментарі щодо деталей
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 00:19

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До 1 березня 2019 року (включно), тільки у відділеннях банку +1% в гривні або +0,5% в доларів США до діючої базової ставки на момент переоформлення депозиту "Стабільний" на умовах:

Розміщення нового депозиту "Стабільний" протягом 30 днів з дати закінчення раніше розміщеного депозиту;

Строк нового депозиту повинен бути збільшено мінімум на одну позицію від строку попередньо розміщеного депозиту у відповідних валютах;

Сума нового депозиту повинна бути рівна або більша депозиту, який вже закрито.

https://www.pib.ua/userfiles/files/2712 ... _offer.pdf
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 08:27

Пиб евро

Зачем тогда в евро давать 3% и не давать никакой лояльности,как в гривне(1%) или доллар(0.5%) ???
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 19:19

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Аlександр
 
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  #<1 ... 1909191019111912
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