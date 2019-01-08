ПРОМІНВЕСТБАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:09
Давайте угадаем с каких дочек начнут сокращения
https://www.kommersant.ru/doc/3841091
Scholar
Повідомлень: 1176
З нами з: 25.03.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 112 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:54
J написав: Аlександр написав:
В целом все ok!
у вас ок,
а у клиентов - пайки
Надо ж как, а я и не знал!
Я в ноябре 6000+ долларов получал в кассе. По окончанию депозита.
Может тут кто-то врёт?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
Повідомлень: 328
З нами з: 13.03.15
Подякував: 25 раз.
Подякували: 91 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:16
Баблонавт написав: J написав: Аlександр написав:
В целом все ok!
у вас ок,
а у клиентов - пайки
Надо ж как, а я и не знал!
Я в ноябре 6000+ долларов получал в кассе. По окончанию депозита.
Может тут кто-то врёт?
Важливо коли депо оформлявся і чи була то свіжа копіййка.
Старі депо нікчемлять...по неофіційній інфо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 27175
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1378 раз.
Профіль
Додано: Сер 26 гру, 2018 23:17
greenozon
Повідомлень: 3862
З нами з: 01.06.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 178 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 січ, 2019 00:19
Вс е х с Н о в ы м Г о д о м !!! П у сть П рибыль !!! Я ркость !!! Т ворчество !!! А ктивность !!! Ч естность !!! О чарование !!! К реативность !!! б у д е т В а ш и м сп у тн и к о м в е сь г о д !!! И п о д а р о к - Д е п о з и т ы "СТР О К+" або До 1 березня 2019 року (включно), тільки у відділеннях банку +1% в гривні до діючої базової ставки на момент переоформлення депозиту "Стабільний" на умовах: +0,5% в доларів США Розміщення нового депозиту "Стабільний" протягом 30 днів з дати закінчення раніше розміщеного депозиту; Строк нового депозиту повинен бути збільшено мінімум на одну позицію від строку попередньо розміщеного депозиту у відповідних валютах; Сума нового депозиту повинна бути рівна або більша депозиту, який вже закрито. https://www.pib.ua/userfiles/files/2712 ... _offer.pdf
Аlександр
Повідомлень: 3062
З нами з: 10.04.08
Подякував: 104 раз.
Подякували: 198 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 січ, 2019 08:27
Зачем тогда в евро давать 3% и не давать никакой лояльности,как в гривне(1%) или доллар(0.5%) ???
никому не верю
sens
Повідомлень: 11242
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 648 раз.
Профіль
Додано: Нед 06 січ, 2019 19:19
Аlександр
Повідомлень: 3062
З нами з: 10.04.08
Подякував: 104 раз.
Подякували: 198 раз.
Профіль
Додано: Сер 09 січ, 2019 14:15
Маркетинговое предложение «Премиальная карта в «Доходном» по специальной цене С 4 января по 1 апреля 2019 года
клиенты банка имеют возможность получить платежную карту MasterCard Gold Debit (сhip) по цене 150 грн/6 USD/5 EUR или MasterCard Platinum (сhip) по цене 300 грн/12 USD/9 EUR при условии выполнения одного из следующих требований:
- Иметь на текущем счете, оформленном в рамках тарифной программы «ПИБ все в одном Доходный», остатки на сумму от 5000 грн или в эквиваленте по курсу НБУ на день обращения.
- Оформить/пролонгировать действующую аренду индивидуального сейфа любого размера, сроком от 6 месяцев.
https://www.pib.ua/userfiles/files/prop ... 012019.pdf
Стоимость карты отбивается 8% Cash back в первый календарный месяц с момента активации карты. Т. е. если, например, карту получили 21 января, то лучше ей начать пользоваться 1 февраля.
https://www.pib.ua/userfiles/files/cash ... 122018.pdf
Аlександр
Повідомлень: 3062
З нами з: 10.04.08
Подякував: 104 раз.
Подякували: 198 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
antey718
,
Слушатель
,
imlex
,
jurasja
,
kostya77
,
lel
,
solomia
,
Surz
,
wig
,
yuriyyerin
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор