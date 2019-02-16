ПРОМІНВЕСТБАНК

Надо ж как, а я и не знал! Я в ноябре 6000+ долларов получал в кассе. По окончанию депозита. Может тут кто-то врёт?
Важливо коли депо оформлявся і чи була то свіжа копіййка. Старі депо нікчемлять...по неофіційній інфо.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
С 4 января по 1 апреля 2019 года клиенты банка имеют возможность получить платежную карту MasterCard Gold Debit (сhip) по цене 150 грн/6 USD/5 EUR или MasterCard Platinum (сhip) по цене 300 грн/12 USD/9 EUR при условии выполнения одного из следующих требований:
- Иметь на текущем счете, оформленном в рамках тарифной программы «ПИБ все в одном Доходный», остатки на сумму от 5000 грн или в эквиваленте по курсу НБУ на день обращения.
- Оформить/пролонгировать действующую аренду индивидуального сейфа любого размера, сроком от 6 месяцев.
Похоже больше,что президент следующий будет не По,а Ти или Зе,в вопросах политики тогда все неоднозначно. Мне например каломойский не приятен как личность,типичный барыга и комерц, зато больше затрагивает вопрос ,который в скором времени урежит право ЦПХ , а это уже совсем сложно .