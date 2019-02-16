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ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лют, 2019 14:45
sens написав:
Похоже больше,что президент следующий будет не По,а Ти или Зе,в вопросах политики тогда все неоднозначно. Мне например каломойский не приятен как личность,типичный барыга и комерц, зато больше затрагивает вопрос ,который в скором времени урежит право ЦПХ , а это уже совсем сложно .
Согласен, Беню нах, у меня к касабам больше доверия чем
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Додано: Нед 17 лют, 2019 15:36
Frei написав:
касабам
Що таке касабам і ЦПХ?
Гриценко...наш Президент
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