ПРОМІНВЕСТБАНК

Додано: Нед 17 лют, 2019 14:45

sens написав: rsq написав: Похоже, ПИБ следующий претендент на выход после ВТБ . Сбербанк докапитализировали, а ПИБом будут торговаться.



https://hromadske.ua/posts/aresht-akcij ... SjwDbTAEb4 Похоже, ПИБ следующий претендент на выход после ВТБ . Сбербанк докапитализировали, а ПИБом будут торговаться.

Похоже больше,что президент следующий будет не По,а Ти или Зе,в вопросах политики тогда все неоднозначно. Мне например каломойский не приятен как личность,типичный барыга и комерц, зато больше затрагивает вопрос ,который в скором времени урежит право ЦПХ , а это уже совсем сложно .



Согласен, Беню нах, у меня к касабам больше доверия чем

