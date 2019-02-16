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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1910191119121913

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:45

  sens написав:
  rsq написав:Похоже, ПИБ следующий претендент на выход после ВТБ . Сбербанк докапитализировали, а ПИБом будут торговаться.

https://hromadske.ua/posts/aresht-akcij ... SjwDbTAEb4

Похоже больше,что президент следующий будет не По,а Ти или Зе,в вопросах политики тогда все неоднозначно. Мне например каломойский не приятен как личность,типичный барыга и комерц, зато больше затрагивает вопрос ,который в скором времени урежит право ЦПХ , а это уже совсем сложно .


Согласен, Беню нах, у меня к касабам больше доверия чем
The future is not set
Frei
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:36

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  Frei написав:касабам

Що таке касабам і ЦПХ?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:08

  sens написав:
  rsq написав:Похоже, ПИБ следующий претендент на выход после ВТБ . Сбербанк докапитализировали, а ПИБом будут торговаться.

https://hromadske.ua/posts/aresht-akcij ... SjwDbTAEb4

Похоже больше,что президент следующий будет не По,а Ти или Зе,в вопросах политики тогда все неоднозначно. Мне например каломойский не приятен как личность,типичный барыга и комерц, зато больше затрагивает вопрос ,который в скором времени урежит право ЦПХ , а это уже совсем сложно .

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Но против фактов не попрешь
Как Игорь Коломойский остановил сепаратизм в Днепропетровске
Днепропетровский олигарх не дал промышленному пророссийскому региону превратиться в еще одну самопровозглашенную народную республику
Миллиардер и его люди взяли под контроль ситуацию в регионе, в зародыше задавив все попытки дестабилизации. Для Киева Коломойский стал самым удачным назначением среди всех губернаторов "новой волны". И дело не только в оригинальных инициативах города — создании батальонов проукраинских добровольцев или выплате вознаграждений за российских агентов. Благодаря "приватовцу" столица сберегла ключевой бюджетообразующий регион.
https://nv.ua/publications/kolomoyskaya ... zm-11.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 18:49

  Ukrainian написав:Нравится не нравится
Но против фактов не попрешь
Как Игорь Коломойский остановил сепаратизм в Днепропетровскеl

По информации LifeNews, Запорожье, находящееся теперь под покровительством фактического главы Днепропетровской области Игоря Коломойского, готовится к возможному переходу к руки ополченцев. Нам стала известна часть тайного «плана Б», который обсуждался 28 августа руководителями Днепропетровской и Запорожской областей. По словам нашего осведомленного источника, власти Запорожья, контролируемые олигархом, готовятся взорвать плотину ДнепроГЭС в случае сдачи города.

Как рассказал LifeNews источник в Запорожской городской администрации, вскоре после этого заявления Коломойского в городе появился Борис Филатов, правая рука губернатора Днепропетровской области. Он приказал местным чиновникам готовиться к худшему и подготовить плотину ДнепроГЭС к подрыву.

По словам собеседника LifeNews в Запорожье, местные власти возмущены поведением Коломойского и его помощников, которые не скупятся на угрозы.

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0 ... %B8/139291
Но в итоге рвануло в губернаторском кресле и Приватбанке :oops:
  Квесторе_поверніться написав:Що таке касабам і ЦПХ?

Шейх Касаб из Москвы прибыл в город...

Касаб из Москвы. Кремлевская притча

Ну а ЦПХ познаете в поисковике гугла :mrgreen:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 19:38

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  Аlександр написав:Ну а ЦПХ познаете в поисковике гугла

Зображення
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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