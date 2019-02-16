ПРОМІНВЕСТБАНК

Похоже больше,что президент следующий будет не По,а Ти или Зе,в вопросах политики тогда все неоднозначно. Мне например каломойский не приятен как личность,типичный барыга и комерц, зато больше затрагивает вопрос ,который в скором времени урежит право ЦПХ , а это уже совсем сложно .
Согласен, Беню нах, у меня к касабам больше доверия чем
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Похоже больше,что президент следующий будет не По,а Ти или Зе,в вопросах политики тогда все неоднозначно. Мне например каломойский не приятен как личность,типичный барыга и комерц, зато больше затрагивает вопрос ,который в скором времени урежит право ЦПХ , а это уже совсем сложно .
Нравится не нравится Но против фактов не попрешь Как Игорь Коломойский остановил сепаратизм в Днепропетровске Днепропетровский олигарх не дал промышленному пророссийскому региону превратиться в еще одну самопровозглашенную народную республику Миллиардер и его люди взяли под контроль ситуацию в регионе, в зародыше задавив все попытки дестабилизации. Для Киева Коломойский стал самым удачным назначением среди всех губернаторов "новой волны". И дело не только в оригинальных инициативах города — создании батальонов проукраинских добровольцев или выплате вознаграждений за российских агентов. Благодаря "приватовцу" столица сберегла ключевой бюджетообразующий регион. https://nv.ua/publications/kolomoyskaya ... zm-11.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian написав:Нравится не нравится Но против фактов не попрешь Как Игорь Коломойский остановил сепаратизм в Днепропетровскеl
По информации LifeNews, Запорожье, находящееся теперь под покровительством фактического главы Днепропетровской области Игоря Коломойского, готовится к возможному переходу к руки ополченцев. Нам стала известна часть тайного «плана Б», который обсуждался 28 августа руководителями Днепропетровской и Запорожской областей. По словам нашего осведомленного источника, власти Запорожья, контролируемые олигархом, готовятся взорвать плотину ДнепроГЭС в случае сдачи города.
Как рассказал LifeNews источник в Запорожской городской администрации, вскоре после этого заявления Коломойского в городе появился Борис Филатов, правая рука губернатора Днепропетровской области. Он приказал местным чиновникам готовиться к худшему и подготовить плотину ДнепроГЭС к подрыву.
По словам собеседника LifeNews в Запорожье, местные власти возмущены поведением Коломойского и его помощников, которые не скупятся на угрозы.