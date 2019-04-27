ПРОМІНВЕСТБАНК

Додано: П'ят 19 кві, 2019 13:43

Ребята в ПИБе говорят, что есть схема досрочного разрыва с сохранением процентов до дня разрыва.

ПИБ настроен выдать все вклады досрочно, у них денег более чем много, экономят на процентах и расходах на отделения.

Сворачиваться в ближайшее время будут серьёзно, вплоть до 17 отделений на всю Украину.

Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.