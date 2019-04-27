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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 17:57

  Аlександр написав:Кроме того, ранее, всего за 300 грн. выпустил чиповую (A12 Bionic) PayPass MasterCard карту Silver-цвета с 3D Secure (есть еще точно такая, только в золотом цвете за 150 грн.), стоимость которой отбиваю 8% кешбэком, совершая покупки общей суммой на 3750 грн.

Сегодня получил 300 грн. кешбэка, стоимость карты отбита :)
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 13:43

Ребята в ПИБе говорят, что есть схема досрочного разрыва с сохранением процентов до дня разрыва.
ПИБ настроен выдать все вклады досрочно, у них денег более чем много, экономят на процентах и расходах на отделения.
Сворачиваться в ближайшее время будут серьёзно, вплоть до 17 отделений на всю Украину.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 15:07

  Баблонавт написав:Ребята в ПИБе говорят, что есть схема досрочного разрыва с сохранением процентов до дня разрыва.

Т. е. при закрытии отделения, клиенту предлагают на выбор забрать вклад досрочно с сохранением всех начисленных процентов, либо перевод в другое отделение.
  Баблонавт написав:ПИБ настроен выдать все вклады досрочно, у них денег более чем много, экономят на процентах и расходах на отделения.

3.2 млрд. грн. корсчета vs 4.3 млрд. грн. средств клиентов на 01.04.2019 г.
За месяц - 910 млн. грн., батальон 500+ сократился на роту, по сумме вкладов на треть.
По депозитам ориентируются на вклады сроком до 6 месяцев.
https://www.pib.ua/userfiles/files/rate ... 042019.pdf
  Баблонавт написав:Сворачиваться в ближайшее время будут серьёзно, вплоть до 17 отделений на всю Украину.

Оптимистично. Я думал останется 5 - 10 шт. из 54 работающих.
Но 5 уже скоро закроют.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:41

  Баблонавт написав:Ребята в ПИБе говорят, что есть схема досрочного разрыва с сохранением процентов до дня разрыва.
ПИБ настроен выдать все вклады досрочно, у них денег более чем много, экономят на процентах и расходах на отделения.
Сворачиваться в ближайшее время будут серьёзно, вплоть до 17 отделений на всю Украину.


Идут по схеме ВТБ, до полного закрытия?
Scholar
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 16:54

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  Scholar написав:Идут по схеме ВТБ, до полного закрытия?
  Баблонавт написав:Сворачиваться в ближайшее время будут серьёзно, вплоть до 17 отделений на всю Украину.

Вариант сдачи банковской лицензии не исключён. Даже вероятен.
Судя по ставкам - на полгода более-менее приличный процент, а на год 5% - они могут в конце года свернуться. Не привлекают деньги на год.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 18:49

Оптимізація

З 20 травня припиняє роботу єдине відділення ПІБ в Івано-Франківську й області, з 10 червня аналогічна ситуація по Львову й області...
Клієнтів обслуговуватимуть аж у Вінниці.
В кого картки і депозити, то раджу закрити, бо закриття кредиток, рахунків можливе тільки при особистому письмовому зверненні у відділення.
З Великоднем усіх! Смачної паски!
DIV
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