ПРОМІНВЕСТБАНК

Аlександр написав:Кроме того, ранее, всего за 300 грн. выпустил чиповую (A12 Bionic) PayPass MasterCard карту Silver-цвета с 3D Secure (есть еще точно такая, только в золотом цвете за 150 грн.), стоимость которой отбиваю 8% кешбэком, совершая покупки общей суммой на 3750 грн.
Сегодня получил 300 грн. кешбэка, стоимость карты отбита
Ребята в ПИБе говорят, что есть схема досрочного разрыва с сохранением процентов до дня разрыва. ПИБ настроен выдать все вклады досрочно, у них денег более чем много, экономят на процентах и расходах на отделения. Сворачиваться в ближайшее время будут серьёзно, вплоть до 17 отделений на всю Украину.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт написав:Ребята в ПИБе говорят, что есть схема досрочного разрыва с сохранением процентов до дня разрыва.
Т. е. при закрытии отделения, клиенту предлагают на выбор забрать вклад досрочно с сохранением всех начисленных процентов, либо перевод в другое отделение.
Баблонавт написав:ПИБ настроен выдать все вклады досрочно, у них денег более чем много, экономят на процентах и расходах на отделения.
3.2 млрд. грн. корсчета vs 4.3 млрд. грн. средств клиентов на 01.04.2019 г. За месяц - 910 млн. грн., батальон 500+ сократился на роту, по сумме вкладов на треть. По депозитам ориентируются на вклады сроком до 6 месяцев. https://www.pib.ua/userfiles/files/rate ... 042019.pdf
Баблонавт написав:Сворачиваться в ближайшее время будут серьёзно, вплоть до 17 отделений на всю Украину.
Баблонавт написав:Ребята в ПИБе говорят, что есть схема досрочного разрыва с сохранением процентов до дня разрыва. ПИБ настроен выдать все вклады досрочно, у них денег более чем много, экономят на процентах и расходах на отделения. Сворачиваться в ближайшее время будут серьёзно, вплоть до 17 отделений на всю Украину.
З 20 травня припиняє роботу єдине відділення ПІБ в Івано-Франківську й області, з 10 червня аналогічна ситуація по Львову й області... Клієнтів обслуговуватимуть аж у Вінниці. В кого картки і депозити, то раджу закрити, бо закриття кредиток, рахунків можливе тільки при особистому письмовому зверненні у відділення. З Великоднем усіх! Смачної паски!