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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2019 10:42
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:13
Місто Лева залишилось без відділення банки супостата пу.
З Львівськоі і Франківської областей пу відступив.
Які наступні області залишає ворог?
Реалізується сценарій а ля ВТБ...мабуть.
А ось Сбєр ще не йде (2 відділення у Львові), на що надіється?
Не вірить Катерині, що в банки в Неньці Україні майбутнього немає?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:23
Еще бы поезд: Львов - Москва отменили. Чи ви не згоднi?
Нет, Ситибанка.
Вместе с Альфой.
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:29
А Ви батєнька...маніпулятор.
Альфу тримають із-за Міська, який на Заході під респектабєльного європейся замаскувався. До речі, знову Місько Львів-джас фестиваль з 26 червня спонсору.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:32
Re: ПРОМІНВЕСТБАНК
А сенс? Будуть через Білорусь проникати.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:00
Тобто, а нас-то за шо
Зачем через Беларусь, если есть Киев, Одесса или Кишинев. А смысл тот же, что и с соцсетями или платежными системами и много другим, подобным. Тим паче це Львiв.
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