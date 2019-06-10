ПРОМІНВЕСТБАНК

Додано: Вів 11 чер, 2019 16:13

Місто Лева залишилось без відділення банки супостата пу.

З Львівськоі і Франківської областей пу відступив.

Які наступні області залишає ворог?

Реалізується сценарій а ля ВТБ...мабуть.

А ось Сбєр ще не йде (2 відділення у Львові), на що надіється?

Не вірить Катерині, що в банки в Неньці Україні майбутнього немає?