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Обслуговування в українських
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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1915191619171918>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:42

  greenozon написав:із ру-банок треба мотати вудочки
хоча... зе-вектор поки незрозумілий

Ще не змотали? :wink:
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:13

Місто Лева залишилось без відділення банки супостата пу.
З Львівськоі і Франківської областей пу відступив.
Які наступні області залишає ворог?
Реалізується сценарій а ля ВТБ...мабуть.
А ось Сбєр ще не йде (2 відділення у Львові), на що надіється?
Не вірить Катерині, що в банки в Неньці Україні майбутнього немає?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:23

  Квесторе_поверніться написав:Місто Лева залишилось без відділення банки супостата пу.
З Львівськоі і Франківської областей пу відступив.
Які наступні області залишає ворог?

Еще бы поезд: Львов - Москва отменили. Чи ви не згоднi?
  Квесторе_поверніться написав:Реалізується сценарій а ля ВТБ...мабуть.

Нет, Ситибанка.
  Квесторе_поверніться написав:А ось Сбєр ще не йде (2 відділення у Львові), на що надіється?

Вместе с Альфой.
  Квесторе_поверніться написав:Не вірить Катерині, що в банки в Неньці Україні майбутнього немає?
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:29

  Аlександр написав:
  Квесторе_поверніться написав:Місто Лева залишилось без відділення банки супостата пу.
З Львівськоі і Франківської областей пу відступив.
Які наступні області залишає ворог?

Еще бы поезд: Львов - Москва отменили. Чи ви не згоднi?
  Квесторе_поверніться написав:Реалізується сценарій а ля ВТБ...мабуть.

Нет, Ситибанка.
  Квесторе_поверніться написав:А ось Сбєр ще не йде (2 відділення у Львові), на що надіється?

Вместе с Альфой.
  Квесторе_поверніться написав:Не вірить Катерині, що в банки в Неньці Україні майбутнього немає?

А Ви батєнька...маніпулятор. :)
Альфу тримають із-за Міська, який на Заході під респектабєльного європейся замаскувався. До речі, знову Місько Львів-джас фестиваль з 26 червня спонсору.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:32

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  Аlександр написав:Еще бы поезд: Львов - Москва отменили. Чи ви не згоднi?

А сенс? Будуть через Білорусь проникати.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:00

  Квесторе_поверніться написав:
  Аlександр написав:Еще бы поезд: Львов - Москва отменили. Чи ви не згоднi?

А сенс?

Тобто, а нас-то за шо :roll:
  Квесторе_поверніться написав:Будуть через Білорусь проникати.

Зачем через Беларусь, если есть Киев, Одесса или Кишинев. А смысл тот же, что и с соцсетями или платежными системами и много другим, подобным. Тим паче це Львiв.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:00

  Квесторе_поверніться написав:
  Аlександр написав:Еще бы поезд: Львов - Москва отменили. Чи ви не згоднi?

А сенс? Будуть через Білорусь проникати.


Батька их там отстреливать будет. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:52

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

Похоже, с физиками - всё https://www.rbc.ru/finances/14/06/2019/ ... m=newsfeed
Scholar
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:57

  Scholar написав:Похоже, с физиками - всё https://www.rbc.ru/finances/14/06/2019/ ... m=newsfeed


Да они с физиками и так почти не работали, кто ж туда бабло понесёт...
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бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 18:31

  Scholar написав:Похоже, с физиками - всё https://www.rbc.ru/finances/14/06/2019/ ... m=newsfeed

Эксперт-Рейтинг даже панихидку справил, некролог написал...

https://www.pib.ua/userfiles/files/PIB_ ... Q_2019.pdf
Аlександр
 
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