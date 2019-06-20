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Обслуговування в українських
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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 18:36

  бульбик написав:
  Scholar написав:Похоже, с физиками - всё https://www.rbc.ru/finances/14/06/2019/ ... m=newsfeed

Да они с физиками и так почти не работали, кто ж туда бабло понесёт...

В мае физики еще 350 лямов вынесли.
Все считаю до ТОП-100 8)

Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 18:56

  Аlександр написав:
  Scholar написав:Похоже, с физиками - всё https://www.rbc.ru/finances/14/06/2019/ ... m=newsfeed

Эксперт-Рейтинг даже панихидку справил, некролог написал...

https://www.pib.ua/userfiles/files/PIB_ ... Q_2019.pdf

З рейтингом АА+ це не панахидка...ще буде жити...але Катерина сказала, для чого таке життя, для чого мучитись.
Ось і позичальники просікли що кредити можна банці не повертати.
Дивно що ще лищилось біля 4,5% хороших кредитів.
Рішення супостата пу згортатися виглядає правильним.
Основне поспішити...якомога швидше погані кредити порозпродавати...а то як ВТБ можна не встигнути.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:10

  Квесторе_поверніться написав:З рейтингом АА+ це не панахидка...ще буде жити...але Катерина сказала,

Тогда отставить панику.
  Квесторе_поверніться написав:Основне поспішити...якомога швидше погані кредити порозпродавати...а то як ВТБ можна не встигнути.

Тише едут - дольше будут.
Все будет Дойче или Сити банк 8)
Аlександр
 
Повідомлень: 3209
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:16

образились видно на Катерину, подали в суд на Неньку Україну
http://finbalance.com.ua/news/rosiyskiy-vlasnik-prominvestbanku-podav-pozov-do-ukrani-na-sotni-milyoniv-dolariv
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29091
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
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