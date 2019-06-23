ПРОМІНВЕСТБАНК

З рейтингом АА+ це не панахидка...ще буде жити...але Катерина сказала, для чого таке життя, для чого мучитись. Ось і позичальники просікли що кредити можна банці не повертати. Дивно що ще лищилось біля 4,5% хороших кредитів. Рішення супостата пу згортатися виглядає правильним. Основне поспішити...якомога швидше погані кредити порозпродавати...а то як ВТБ можна не встигнути.
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