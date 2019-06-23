А дійсно, глянув сюди (вирішили пощіпати любителів руського міру)
Може це спасе
Пяток Голд карток і вже 100000 в добу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:54
А дійсно, глянув сюди (вирішили пощіпати любителів руського міру)
Може це спасе
Пяток Голд карток і вже 100000 в добу.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:19
Квесторе_поверніться
а при чем пиб к вэбу? Пиб может влиять на вэб, по этому?
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:28
На кассе выдадут на один ипн хоть с трех десяток карточек
никому не верю
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:33
sens
Для тех кто не закончил школу: 0,1% от 350 000 будет 350
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:38
Re: ПРОМІНВЕСТБАНК
А що це за бізобразіє в банку супостата пу більше Фонда заносити?
ВТБ нічому не вчить?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:40
Ще Плюс 10 грн.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:23
Loshara нал стоит 1%
никому не верю
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:28
на сайте Альфы 0! С КЦ переадресовывают на перс.менеджера. там есть информация - компенсация не более 600 грн,то есть в теории суммы по безналу от 600000 гривень будут с фиксированной комиссией,это плюс. В БМ не было другого партнера кроме ВТБ,а с ПИБ указали что перевод сделают на любые реквизиты,например в Клиринговый дом, Сич и Кристалл
никому не верю
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:30
ВЕБ то є власник банки...плачеться на санкції Пороха і Турчинова.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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