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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1916191719181919

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:54

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:А з карткового дебетного теж нал почали з комісією видавати?

До 5000 , и ходить каждый день , вы об ???

А дійсно, глянув сюди (вирішили пощіпати любителів руського міру)
https://www.pib.ua/userfiles/files/acti ... 062019.pdf
Може це спасе
https://www.pib.ua/userfiles/files/05092018_limits.pdf
Пяток Голд карток і вже 100000 в добу.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:19

Квесторе_поверніться
образились видно на Катерину, подали в суд на Неньку Україну
http://финбаланс.ком.юа/news/rosiyskiy ... iv-dolariv

а при чем пиб к вэбу? Пиб может влиять на вэб, по этому? :?:
Rockcoco
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:28

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:А з карткового дебетного теж нал почали з комісією видавати?

До 5000 , и ходить каждый день , вы об ???

А дійсно, глянув сюди (вирішили пощіпати любителів руського міру)
https://www.pib.ua/userfiles/files/acti ... 062019.pdf
Може це спасе
https://www.pib.ua/userfiles/files/05092018_limits.pdf
Пяток Голд карток і вже 100000 в добу.

На кассе выдадут на один ипн хоть с трех десяток карточек
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:33

sens
https://www.pib.ua/userfiles/files/for_ ... 062019.pdf красным выделено стоимость выхода по безналу из банка,свой депозит в рахмере 350 000 грн обойдется в 3500 грн :mrgreen: за нал

Для тех кто не закончил школу: 0,1% от 350 000 будет 350 :lol:
Rockcoco
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:38

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  sens написав:в рахмере 350 000 грн

А що це за бізобразіє в банку супостата пу більше Фонда заносити?
ВТБ нічому не вчить?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:40

  Rockcoco написав:sens
https://www.pib.ua/userfiles/files/for_ ... 062019.pdf красным выделено стоимость выхода по безналу из банка,свой депозит в рахмере 350 000 грн обойдется в 3500 грн :mrgreen: за нал

Для тех кто не закончил школу: 0,1% от 350 000 будет 350 :lol:

Ще Плюс 10 грн. :)
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:23

  Rockcoco написав:sens
https://www.pib.ua/userfiles/files/for_ ... 062019.pdf красным выделено стоимость выхода по безналу из банка,свой депозит в рахмере 350 000 грн обойдется в 3500 грн :mrgreen: за нал

Для тех кто не закончил школу: 0,1% от 350 000 будет 350 :lol:

Loshara нал стоит 1%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Rockcoco написав:sens
https://www.pib.ua/userfiles/files/for_ ... 062019.pdf красным выделено стоимость выхода по безналу из банка,свой депозит в рахмере 350 000 грн обойдется в 3500 грн :mrgreen: за нал

Для тех кто не закончил школу: 0,1% от 350 000 будет 350 :lol:

Ще Плюс 10 грн. :)
на сайте Альфы 0! С КЦ переадресовывают на перс.менеджера. там есть информация - компенсация не более 600 грн,то есть в теории суммы по безналу от 600000 гривень будут с фиксированной комиссией,это плюс. В БМ не было другого партнера кроме ВТБ,а с ПИБ указали что перевод сделают на любые реквизиты,например в Клиринговый дом, Сич и Кристалл
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:30

  Rockcoco написав:Квесторе_поверніться
образились видно на Катерину, подали в суд на Неньку Україну
http://финбаланс.ком.юа/news/rosiyskiy-vlasnik-prominvestbanku-podav-pozov-do-ukrani-na-sotni-milyoniv-dolariv

а при чем пиб к вэбу? Пиб может влиять на вэб, по этому? :?:

ВЕБ то є власник банки...плачеться на санкції Пороха і Турчинова.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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