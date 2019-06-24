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ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 08:13
sens написав: Квесторе_поверніться написав:
А з карткового дебетного теж нал почали з комісією видавати?
До 5000 , и ходить каждый день , вы об ???
Принуждение к безналу?
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