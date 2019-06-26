RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1917191819191920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:13

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:А з карткового дебетного теж нал почали з комісією видавати?

До 5000 , и ходить каждый день , вы об ???


Принуждение к безналу?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1229
З нами з: 25.03.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:36

sens
  sens написав:
  Rockcoco написав:sens
https://www.pib.ua/userfiles/files/for_ ... 062019.pdf красным выделено стоимость выхода по безналу из банка,свой депозит в рахмере 350 000 грн обойдется в 3500 грн :mrgreen: за нал

Для тех кто не закончил школу: 0,1% от 350 000 будет 350 :lol:

Loshara нал стоит 1%

Сударь, вы даёте ссылку на тарифы https://www.pib.ua/userfiles/files/for_transfers_10062019.pdf, "Поточний рахунок «Для переказів»", который не для снятия наличных, а для переводов с других банков, т.к. в нём нет комиссии за зачисление! Если вы на нём храните средства, это ваши личные проблемы, а у основной аудитории деньги на карточных и текущих счетах, в которых комиссия за снятие наличных в кассе составляет от 5 000 грн - 0,3%. При этом перевод в другой банк во всех тарифах 0,1% + 10 грн, макс. 600 грн.
Rockcoco
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 24.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:37

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

ПИБ до нового года свернут ?
cia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 125
З нами з: 05.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 16:23

cia, Вам лучше знать :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8677
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6112 раз.
Подякували: 2384 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 1917191819191920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: KVV, lubopytnaya, ramaz, skorpio123 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.