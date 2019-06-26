ПРОМІНВЕСТБАНК

https://www.pib.ua/userfiles/files/for_ ... 062019.pdf красным выделено стоимость выхода по безналу из банка,свой депозит в рахмере 350 000 грн обойдется в 3500 грн за нал
Для тех кто не закончил школу: 0,1% от 350 000 будет 350
Loshara нал стоит 1%
Сударь, вы даёте ссылку на тарифы https://www.pib.ua/userfiles/files/for_transfers_10062019.pdf, "Поточний рахунок «Для переказів»", который не для снятия наличных, а для переводов с других банков, т.к. в нём нет комиссии за зачисление! Если вы на нём храните средства, это ваши личные проблемы, а у основной аудитории деньги на карточных и текущих счетах, в которых комиссия за снятие наличных в кассе составляет от 5 000 грн - 0,3%. При этом перевод в другой банк во всех тарифах 0,1% + 10 грн, макс. 600 грн.