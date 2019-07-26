RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1919192019211922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:57

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Так що серіал Зєля+Бєня розпочатий.


куди то анонім спаммер свій підпис подів?
:) то гриценко то зеленьский а тут тиша.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5602
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:48

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так що серіал Зєля+Бєня розпочатий.


куди то анонім спаммер свій підпис подів?
:) то гриценко то зеленьский а тут тиша.


скоро будет подпись "свободу кате рожковой" :mrgreen:
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36211
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5755 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:02

Бєня до Катерини лояльний. Це на тітоньку Го гнівається.
А Зєля з ДідЯшою зустрічався...критики вроді не прозвучало.
Так що НБУ не будуть кошмарити...мабуть.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29364
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 09:55

В любой непонятной ситуации переписывай всё на фукса:

ПОВ`ЯЗАНИЙ З ФУКСОМ ВОЛКОВ ХОЧЕ КУПИТИ ПРОМІНВЕCТБАНК НА АУКЦІОНІ КОЛОМОЙСЬКОГО
http://finbalance.com.ua/news/povyazaniy-z-fuksom-volkov-khoche-kupiti-prominvectbank-na-auktsioni-kolomoyskoho
Я шарю
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8967
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6156 раз.
Подякували: 2415 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 1919192019211922
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1645)
27.07.2019 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.