куди то анонім спаммер свій підпис подів?
то гриценко то зеленьский а тут тиша.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 лип, 2019 21:57
Re: ПРОМІНВЕСТБАНК
куди то анонім спаммер свій підпис подів?
то гриценко то зеленьский а тут тиша.
+50грн !
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Додано: Чет 25 лип, 2019 13:48
скоро будет подпись "свободу кате рожковой"
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Додано: Чет 25 лип, 2019 15:02
Бєня до Катерини лояльний. Це на тітоньку Го гнівається.
А Зєля з ДідЯшою зустрічався...критики вроді не прозвучало.
Так що НБУ не будуть кошмарити...мабуть.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 27 лип, 2019 09:55
В любой непонятной ситуации переписывай всё на фукса:
ПОВ`ЯЗАНИЙ З ФУКСОМ ВОЛКОВ ХОЧЕ КУПИТИ ПРОМІНВЕCТБАНК НА АУКЦІОНІ КОЛОМОЙСЬКОГО
Я шарю
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