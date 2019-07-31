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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1919192019211922

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 21:57

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Так що серіал Зєля+Бєня розпочатий.


куди то анонім спаммер свій підпис подів?
:) то гриценко то зеленьский а тут тиша.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:48

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так що серіал Зєля+Бєня розпочатий.


куди то анонім спаммер свій підпис подів?
:) то гриценко то зеленьский а тут тиша.


скоро будет подпись "свободу кате рожковой" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:02

Бєня до Катерини лояльний. Це на тітоньку Го гнівається.
А Зєля з ДідЯшою зустрічався...критики вроді не прозвучало.
Так що НБУ не будуть кошмарити...мабуть.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 09:55

В любой непонятной ситуации переписывай всё на фукса:

ПОВ`ЯЗАНИЙ З ФУКСОМ ВОЛКОВ ХОЧЕ КУПИТИ ПРОМІНВЕCТБАНК НА АУКЦІОНІ КОЛОМОЙСЬКОГО
http://finbalance.com.ua/news/povyazaniy-z-fuksom-volkov-khoche-kupiti-prominvectbank-na-auktsioni-kolomoyskoho
Я шарю
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:26

  Аlександр написав:
  Квесторе_поверніться написав:http://finbalance.com.ua/news/nbu-prominvestbank-mozhe-buti-vikupleniy-na-auktsioni-lishe-za-zhodi-rehulyatora
НБУ не проти щоб акції банки продали...тільки хоче спочатку щоб з ними погомоніли. Мабуть Фукс (партнер вуйця Бєні) таки купить банку. Ні?

Только суд будет против, т. к. договор продажи изначально недействителен.

Печерский районный суд Киева предписал приостановить принудительную продажу акций ПАО "Проминвестбанк" (ПИБ), сообщил российский ВЭБ, дочерней структурой которого является ПИБ.

https://interfax.com.ua/news/economic/604802.html
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