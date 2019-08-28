ПРОМІНВЕСТБАНК

Бєня до Катерини лояльний. Це на тітоньку Го гнівається. А Зєля з ДідЯшою зустрічався...критики вроді не прозвучало. Так що НБУ не будуть кошмарити...мабуть.
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Альфа-банк (Киев) и другие крупные игроки на банковском рынке не намерены принимать участие в аукционе по продаже акций ПАО "Проминвестбанк", обращая внимание на то, что его проведение противоречит европейским санкциям.
"Мы не видим возможности участия в аукционе, который противоречит европейским санкциям. Согласно этим санкциям, ни при каких обстоятельствах, в том числе по решению суда, нельзя стать собственником акций Проминвестбанка", - говорится в комментарии президента АО "Альфа-банк" Александра Луканова, переданном агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, это же касается и международной инвестиционной холдинговой компании АBH Holding SA с главным офисом в Люксембурге, акционеры и большинство топ-менеджеров которой имеют европейское гражданство.